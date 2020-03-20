Внимание, важно! В выходные столичные автобусы и троллейбусы будут работать по особому графику

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Движение общественного транспорта в субботу и воскресенье будет ограничено. Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Так, автобусы и троллейбусы будут работать с 7.00 до 10.00, после чего их движение будет остановлено. В 16.00 транспорт возобновит работу до 19.30, а после снова будет остановлен. С понедельника общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме.

– Такие меры принимаются для того, чтобы избежать массового распространения вируса COVID-19. Оставайтесь дома и не рискуйте своим здоровьем и здоровьем своих близких, а также всех окружающих, – написал столичный градоначальник.

Напомним, в эти дни общественный транспорт в Кишиневе работает на полную мощность, а на остановках в часы пик дежурят полицейские, контролирующие количество людей в транспорте.

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