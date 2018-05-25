Внимание! В субботу в Кишиневе будет ограничено дорожное движение

Связано это с проведением велогонки Velo FUN-2018.

Так, в субботу, 26 мая, движение на некоторых улицах столицы будет временно закрыто, передает ipn.md со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Старт велогонки будет дан в 12.00, на площади Великого Национального Собрания. Соревнования будут проводиться согласно следующему маршруту: ПВНС – пр. Штефан чел Маре – пр. Константин Негруцци – ул. Албишоара – пр. Национального возрождения – ул. Киев – пр. Московский – ул. Студенческая.

Обратно: пр. Московский – ул. Богдан Воевод – пр. Национального возрождения – Каля Орхеюлуй – ул. Петрикань – ул. Михай Витязул – пр. Штефан чел Маре – площадь Великого Национального Собрания (финиш).