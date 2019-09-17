Внимание! В Приднестровье разыскивают без вести пропавшего мужчину

0

Дубоссарским РОВД разыскивается житель села Гояны Алексей Захарович Збирня 14.04.1941 года рождения.

По данным mvdpmr.org, утром 26 августа Алексей Захарович вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75–80 лет, рост 168–170 см, среднего телосложения. Короткие седые волосы, овальное морщинистое лицо европейского типа, высокий лоб, светло-зелёные глаза, тонкие губы, округлый подбородок.

Был одет в светлый жакет, тёмные штаны, чёрную кепку, обут в тёмно-синие резиновые тапочки.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Збирни Алексея Захаровича, просят звонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, а также по телефону доверия: 0 (533) 8-15-29.