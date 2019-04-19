Внимание! В Молдове вновь объявлен жёлтый код в связи с заморозками

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Метеорологи объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками на поверхности почвы, которые ожидаются 20 и 21 апреля. Их интенсивность составит -1..-3 градусов.

По словам метеоролога Натальи Унгуряну, морозы поздней весной – естественное явление. Низкая температура может регистрироваться в часы между 04.00 – 08.00, пишет ipn.md.

Со следующей недели воздух постепенно начнёт прогреваться: с +13..+15 градусов в понедельник и до +21..+23 в пятницу. А ночью температура воздуха составит от +2 до +9 градусов.