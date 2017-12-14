Внимание! В Катаре введены жесткие ограничения на ввоз табачных изделий

В Государстве Катар введены ограничения на ввоз и транспортировку табачных изделий и их имитацию.

Граждане Республики Молдова, которые будут игнорировать эти требования, могут быть привлечены к юридической ответственности, пишет stirilocale.md.

Так, в список запрещенных табачных изделий включены:

– жевательный табак в любой форме и под любым названием;

– электронная сигарета и электронный кальян, включая имитации устройств для курения;

– suweika (жевательные никотинсодержащие листья);

– автоматические устройства для продажи сигарет;

– реклама, продвижение или спонсирование продажи табака и его продуктов.

Всех молдаван, которые планируют поездку в Катар или проезд транзитом через эту страну, принять во внимание ограничения и соблюдать правила пересечения границы.