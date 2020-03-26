Внимание! В Яловенах без вести пропал пенсионер

Внимание! В Яловенах без вести пропал пенсионер

Житель города Яловены, 69-летний Влас Николай, пропал вчера, 25 марта. Вечером он вышел из дома и не вернулся. Граждан просят помочь в поиске пропавшего.

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза зелёные, сутулится.

Одежда: зимняя куртка чёрного цвета, чёрные сапоги, тёмно-серые штаны, тёмно-серая кепка.

Мужчина страдает деменцией. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру +373 79 61 63 81 или в Службу 112.

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