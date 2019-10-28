Внимание! Участок улицы 31 Августа перекрыли на три недели, общественный транспорт меняет маршруты

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 28 октября по 17 ноября будет перекрыт участок улицы 31 Августа в периметре улиц Б. Бодони и А. Пушкин. Такие меры были предприняты в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению инженерных сетей в исторической зоне города.
Во время выполнения работ на улице 31 Августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- маршруты троллейбусов №7, №11, №25 и №32 будут продлены до ул. А. Матеевич;
- троллейбусы №30 и №31: с бул. Штефан чел Маре на ул. В. Александри, ул. Букурешть, ул. А. Пушкин, бул. Штефан чел Маре, а далее – по установленным маршрутам;
- маршрут автобуса №26: в сторону сектора Рышкановка – с бул. Штефан чел Маре на ул. А. Пушкина, а далее по установленному маршруту;
- микроавтобусы №101, №103 и №188: с ул. 31 августа на ул. Б. Бодони, ул. Букурешть, а далее по установленным маршрутам.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данный участок.
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