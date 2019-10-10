Внимание! Участок ул. Зелинского перекрыт, общественный транспорт меняет маршруты

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В столичной примэрии сообщили, что сегодня, 10 октября, будет перекрыт участок ул. Н. Зелинского между бул. Дечебал и бул. Дачия. Ограничения связаны с работами по асфальтированию дороги.

Участок будет перекрыт с 08:00 до 22:00. Планируется заасфальтировать участок площадью 11 000 м².

Во время выполнения плановых работ на улице Н. Зелинского движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбус №4: в сторону сектора Ботаника – от бул. Штефан чел Маре до ул. Чуфля, бул. Дачия (виадук), ул. Хр. Ботева и далее по установленным маршрутам; обратно – по тому же маршруту.

Микроавтобус №113: в сторону сектора Центр – от бул. Куза-Водэ на бул. Дачия, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту; обратно – по тому же маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данный участок.