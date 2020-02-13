Внимание: троих подозреваемых в мошенничестве мужчин разыскивает полиция

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Столичная полиция разыскивает молодых людей, которые подозреваются в совершении ряда мошеннических действий.

Подозреваемые снимали квартиры на 1-2 суток, а затем, выдавая себя за владельцев, предлагали жильё в аренду другим людям на длительный срок. Они взимали плату за первый и последний месяц аренды, после чего исчезали с деньгами.

За мошенничество подозреваемым грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

Всех, кто знает какую-либо информацию о разыскиваемых, просят незамедлительно об этом сообщить по телефонам: 060 524 448, 079 505 925, 078 857 927. Конфиденциальность гарантируется.