Внимание! Список авторизованных чартеров, на которых можно вернуться в Молдову

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям авторизовала 6 чартерных рейсов в Молдову в период с 31 марта по 5 апреля. Их список на своей странице в соцсети опубликовал премьер-министр Ион Кику.

Так, на ближайшие дни запланированы следующие чартерные рейсы:

Air Service Liege, 31 марта 2020, Лондон – Кишинёв – Антверпен;

Air Moldova, 31 марта 2020, Кишинёв – Париж (Шарль-де-Голль) – Кишинёв;

Air Moldova, 2 апреля 2020, Кишинёв – Париж – Кишинёв;

FlyOne, 3 апреля 2020, Кишинёв – Прага – Кишинёв;

Air Moldova, 4 апреля 2020, Кишинёв – Лондон (Станстед) – Кишинёв;

FlyOne, 5 апреля 2020, Кишинёв – Верона – Кишинёв.

Глава правительства отметил, что накануне более 200 граждан Молдовы стали жертвами мошенников. Они ввели наших соотечественников в заблуждение по поводу рейса из Парижа, который был авторизован комиссией по ЧС на 31, а не на 30 марта, пишет unimedia.info.

– Мы призываем вас быть предельно внимательными! Не покупайте билеты на чартерные рейсы до того, как они были авторизованы комиссией по чрезвычайным ситуациям. Накануне около 220 граждан были введены в заблуждение мошенниками, в том числе политиками, которые обманули, что был авторизован рейс из Парижа. Мошенники считают, что подобными провокациями они «выиграют» в политическом плане. Прошу наших граждан не приходить в аэропорт до того, как рейс будет авторизован! – призвал глава кабмина.