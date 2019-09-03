Внимание! Синоптики объявили сразу три «жёлтых кода»

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила сегодня сразу три «жёлтых кода»: в связи с жарой, чрезвычайной пожарной опасностью и неустойчивым характером погоды.

Сегодня, 3 сентября, с 12.00 и до полуночи в стране будет жаркая погода. Температура воздуха достигнет +33 градусов. Следовательно, чрезвычайная пожарная опасность сохранится до пятницы, 5 сентября, передаёт realitatea.md.

Кроме этого, сегодня, начиная с 18.00, и до завтрашнего утра на территории страны будет действовать «жёлтый код» в связи с неустойчивым характером погоды. Ожидаются ливни с грозами, местами сильные (15-25 л/м²), с градом и шквалистым усилением ветра до 50-70 км/ч. Температура воздуха заметно снизится.