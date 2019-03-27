Внимание! С 1 апреля по 30 июня введён запрет на рыбалку

Внимание! С 1 апреля по 30 июня введён запрет на рыбалку

С 1 апреля по 30 июня на всей территории Молдовы вводится запрет на спортивную, любительскую и промышленную ловлю рыбы во всех естественных водоёмах.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, запрет действует независимо от наличия рыболовного билета, а также методов и используемого орудия для лова. Это ограничение вводится на период нереста и появления мальков с целью недопущения снижения количества рыб в водоемах до критического уровня.

Лица, нарушившие условия запрета, понесут административную либо уголовную ответственность в зависимости от тяжести допущенного нарушения. Стоит отметить, что согласно статье 114 Кодекса о правонарушениях, нарушение правил охраны рыбных ресурсов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 6 до 12 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 180 условных единиц.

 

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