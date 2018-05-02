Внимание, рыбаки! Ловля двух видов сельди будет временно запрещена (DOC)

Это связано с началом периода её нереста.

Как сообщает Служба рыбоохраны, согласно приказу Министерства сельского хозяйства, с 1 по 10 мая запрещается ловля каспийско-черноморской (Аlosa tanaica) и черноморско-азовской проходной сельди (Аlosa immaculata). Таким образом, рыбалка не разрешается на берегу нижнего течения реки Днестр, начиная с села Паланка и заканчивая водохранилищем в Дубоссарах, а также в рукаве Днестра Турунчук.

Стоит отметить, что не так давно были внесены поправки в Приказ “О сроках и зонах запрета на рыбную ловлю в естественных рыбных прудах в 2018 году”. Таким образом, продолжительность периода запрета была увеличена на участке реки Днестр в районе села Наславча до города Каменка. К такому решению пришли местные органы после переговоров со специалистами приднестровского региона в области охраны и устойчивого использования водных биологических ресурсов в бассейне реки Днестр.