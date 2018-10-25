Внимание, розыск! В Тирасполе бесследно пропал ребенок

УВД города Тирасполь разыскивается несовершеннолетний Никита Владимирович Кучерявцев, 27.05.2008 года рождения. Мальчик является учащимся средней общеобразовательной школы № 17.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, около полудня 24 октября мальчик ушёл из учебного заведения в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Мальчику на вид 10-11 лет, он среднего телосложения, рост 134 см. Лицо овальное, кожа смуглая, глаза карие, волосы чёрные. Имеются особые приметы: два шрама на голове (каждый длиной по 1 см).

Был одет в рубашку с длинными рукавами, брюки чёрного цвета, обут в ботинки чёрного цвета. Вещей при себе у ребёнка не было. Ранее Никита неоднократно уходил из дома.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Никиты Владимировича Кучерявцева, просят позвонить в милицию по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (533) 7-83-17, по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.