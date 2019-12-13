Внимание, розыск: в Слободзее из интерната сбежали двое подростков

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Правоохранители разыскивают двоих несовершеннолетних воспитанников коррекционной школы-интерната из села Глиное Слободзейского района. Вечером 12 декабря юноши самовольно покинули территорию интерната. Ранее также неоднократно уходили.

Один из пропавших – Неборский Игорь Андреевич. На вид – 14-15 лет, рост 165-170 см, светлые волосы, глаза голубые, нос прямой, губы пухлые, на левой щеке послеоперационный шрам, пишет пресс-центр МВД ПМР. Был одет: батник серого цвета, спортивные штаны чёрного цвета с лампасами красного цвета, ботинки чёрного цвета.

Второй разыскиваемый – Салынин Валерий Михайлович. На вид 14-15 лет, рост 165-170 см, тёмные короткие волосы, глаза карие, нос прямой. Был одет: куртка, штаны и кофта чёрного цвета, ботинки коричневого цвета.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении подростков, просьба позвонить по номеру 102, либо 0 (533) 8-15-29.