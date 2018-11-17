Внимание, розыск! В Рыбнице пропал пожилой мужчина

Олейник Пётр Каленикович 1960 года рождения, уроженец села Демовка Винницкой области (Украина), проживает в Липецкой области. Известно, что 7 ноября в 13:30 мужчина вышел из дома знакомых по адресу: г. Рыбница, Горный переезд, д. 12, и до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: рост – 180 сантиметров, телосложение среднее, прямые седые волосы, глаза голубые, высокий лоб, большой нос и уши. Между бровей есть шрам длиной 5 см. Был одет в бежевую куртку поверх серой футболки с рисунком в виде шлема с надписью 6ЭОПРС.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Петра Олейника, просят сообщить по телефонам: 102, 0 (555) 4-35-20, 0 (555) 4-06-42, 0 (777) 3-69-27, 0 (533) 8-15-29.