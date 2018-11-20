Внимание, розыск! В Рыбнице ищут молодую девушку

Рыбницкие милиционеры ведут розыск молодой женщины, Алпеевы Евгении Сергеевны, которая 18 ноября ушла из дома (проживает по адресу: г. Рыбница, ул. Грибоедова, д. 30, кв. 30). До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Девушке на вид 25 лет, рост приблизительно 165-170 см, телосложение худощавое. Волосы светлые, окрашенные, лицо треугольное, глаза зелёного цвета, кожа бледная, губы, нос и уши средней величины. Размер ноги — 36-37.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении данной девушки, просят позвонить по любому из номеров: 102, 0 (555) 4-35-20, 0 (555) 4-06-42, 0 (777) 3-69-27, 0 (533) 8-15-29.