Внимание, розыск: в Приднестровье пропал пожилой сельчанин

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УВД г. Бендеры разыскивается Макаренко Николай Ануфриевич 1952 г. р. Уроженец села Копанка Слободзейского района, житель села Кицканы.

3 апреля около 16 часов Николай Ануфриевич выехал из дома на велосипеде. Транспортное средство с двигателем. Пенсионер поехал на рыбалку на берег Днестра, и до сих пор неизвестно, где он находится, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения. Рост 165 см. Лицо ромбовидной формы, смуглое. Лоб и брови прямые, глаза карие. Нос средний, прямой. Рот средний. Подбородок выступающий. Уши средние, овальной формы. Волосы седые, прямые, имеются височные и теменная залысины, коротко стрижен.

Особые приметы: на коленной чашечке левой ноги шрам (4 см). Носит зубной аппарат: зубы отсутствуют полностью.

Был одет в чёрную куртку, чёрный вязаный свитер, голубые джинсы, замшевые коричневые туфли. Размер обуви – 42. При себе имел рыболовные снасти, велосипед с двигателем чёрного цвета.

4 апреля на берегу р. Днестр в районе насосной станции № 10 были обнаружены чёрная куртка, чёрный свитер, велосипед с двигателем чёрного цвета, а также рыболовные снасти, принадлежащие пропавшему.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Макаренко Николая Ануфриевича, просьба обратиться по любому из номеров: 102, 0 (552) 29-440, 0 (552) 28-417, 0 (533) 8-15-29.