Внимание, розыск! В Бендерах ищут молодую девушку

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УВД г. Бендеры разыскивается Матей Светлана Фёдоровна 23.01.1983 г. р. Пропавшая проживала по адресу: г. Бендеры, ул. Суворова, д. 80, кв. 10.

Светлана вышла из дома вечером 9 марта. До настоящего времени её местонахождение не установлено. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, ранее девушка неоднократно уходила из дома.

Приметы: на вид 36 лет. Среднего телосложения. Рост – 170 см. Лицо смуглое, овальной формы. Лоб высокий, брови прямые. Глаза карие. Нос средний с горбинкой. Подбородок выступающий. Волосы чёрные, прямые, ниже плеч (собирает в хвост).

Особые приметы: в правой части лба шрам длиной 5 см, над левой грудью шрам в виде сердца размером 3 на 3 см, на верхней челюсти слева 4-й зуб сломан.

Была одета в тёмно-серую ветровку с капюшоном, коричневый свитер с белым воротником, спортивные штаны тёмно-серого цвета, синюю майку. Обута в светло-серые кроссовки 37-го размера. При себе имела белый пакет с вещами.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении данной девушки, просят позвонить по любому из номеров: 102, 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17, 0 (533) 8-15-29.