Внимание, розыск: полиция устанавливает личность мужчины, укравшего телефон (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр разыскивают мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 4X. Телефон, принадлежащий 18-летней девушке, был украден со стола на террасе столичного заведения.

Пострадавшая является сотрудницей данного заведения. Она на несколько минут оставила телефон без присмотра на столе на террасе. В это время незнакомец подошёл к столу и украл мобильный телефон, причинив жертве материальный ущерб в размере 5 500 леев.

Тех, кто узнал мужчину на видео, просят позвонить по номеру: 068 409 074. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.