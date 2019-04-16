Внимание, розыск! Полиция просит помощи в поимке подозреваемого в мошенничестве

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Предполагается, что мужчина с фотографии взял у молодого человека 2 600 евро, пообещав взамен купить и пригнать из Германии Mercedes, но не выполнил свои обязательства и исчез с деньгами.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в сентябре 2018 года подозреваемый, находясь на улице В. Келтуялэ, взял у 21-летнего молодого человека деньги в сумме 2 600 евро, пообещав за эти средства приобрести в Германии автомобиль марки Mercedes и пригнать его в Молдову. Однако мужчина до сих пор не выполнил своё обязательство.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет тюрьмы.

Тех, кто узнал мужчину с фотографии, просят звонить по номеру: 069 252 555. Конфиденциальность источников гарантируется.