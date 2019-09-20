Внимание, розыск: бельцкая полиция разыскивает подозреваемую в краже телефона

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Бельцкий инспекторат полиции просит граждан помочь идентифицировать женщину на фото. Подозреваемая разыскивается полицией за совершение преступления.



Женщина подозревается в краже мобильного телефона с одной из полок супермаркета в Бельцах, который забыл один из покупателей, пишет baltionline.md. Инцидент произошёл вечером 4 сентября, на улице Александру чел Бун, 5.

Лиц, которые узнали женщину, просят позвонить по телефонам:112 или 023123476. Конфиденциальность источников информации гарантируется.