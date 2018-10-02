«Внимание, развод»: молдавский водитель предупредил о фальшивых алкотестерах, используемых патрульными (ФОТО)

Пользователь социальной сети опубликовал пост, в котором утверждает, что сотрудники Национального инспектората патрулирования используют в своих личных целях фальшивые алкотестеры.

Водитель написал в Facebook, что утром, 29 сентября, его без каких-либо причин остановили сотрудники патрульной полиции, пишет zdg.md. Затем мужчину попросили пройти алкотестер, чтобы узнать концентрацию алкоголя в его выдыхаемом воздухе. Водитель, будучи уверенным, что не употреблял алкоголь, беспрекословно подчинился требованиям патрульных. Однако результат тестирования очень удивил мужчину – он показал 0,17 промиле.

После того, как сотрудники НИП разрешили ему продолжить путь, водитель повторно сдал тест в Национальном наркологическом диспансере. По его словам, тестирование не выявило содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, поэтому автор поста решил подать жалобу в Министерство внутренних дел.

Вскоре публикация в Facebook набрала большое количество комментариев и во многих из них люди рассказывают, что тоже сталкивались с такими ситуациями.

– И меня остановили в том же месте, и тестер тоже показал 0,17, а когда я предложил им пройти экспертизу, они сказали, что я могу ехать, потому что поняли, что в итоге ничего не наколдуют, – рассказал другой водитель.

Представитель МВД, в свою очередь, утверждает, что им на данный момент не поступило ни одной жалобы от водителей на подобные случаи, но конкретно эта ситуация будет проанализирована, после чего МВД сообщит о результатах.