Внимание, путешественники! Внушительные пробки образовались этим утром на трёх КПП страны (ФОТО)

0

Сегодня, 17 августа, с раннего утра на трёх контрольно-пропускных пунктах образовались пробки, в связи с чем значительно увеличилось время ожидания. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции.

Так, по данным ведомства, начиная с 05.00 увеличилось время ожидания на КПП «Крива». К 07.40 в сторону выезда из страны образовалась колонна из 50 машин. Сотрудники Пограничной полиции открыли все линии контроля и ведут диалог с гражданами, информируя их о текущей ситуации. Путешественникам рекомендуется выбрать для пересечения границы ближайший КПП «Ларга-Келменцы», который работает в нормальном режиме.

Трансграничное движение также затруднено на КПП «Мирное». На данный момент за линией контроля ждут выезда из РМ около 40 машин. Очередь на молдавской стороне сформировалась из-за затруднённого движения на въезде в Украину через КПП «Табаки». В связи с этим путешественникам рекомендуется для пересечения границы выбрать КПП «Вулканешты».

Кроме этого, вырос трафик на въезде в Украину через КПП «Старокозачье». Очередь, образовавшаяся на транзитной дороге, достигает до пункта пропуска «Тудора». Это, в свою очередь, может стать причиной образования пробок на молдавской стороне.