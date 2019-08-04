Внимание, путешественники! На двух КПП страны загружен трафик

Внимание, путешественники! На двух КПП страны загружен трафик

Трансграничное движение затруднено на совместных пунктах пропуска «Паланка» и «Леушены». В направлении на въезд в страну до линии контроля образовалась очередь приблизительно из 30 машин.

Движение затруднено как на въезд в страну, так и на выезд. В связи со сложившейся ситуацией все линии контроля были открыты, а число сотрудников Пограничной полиции увеличилось, передаёт unimedia.info.

Сотрудники Пограничной полиции информируют путешественников о текущей ситуации и причинах формирования пробок.

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