Внимание, потребители! Начался процесс считывания показаний газовых счетчиков

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АО «Молдовагаз» информирует всех своих потребителей о том, что начался процесс считывания показаний счетчиков в соответствии с условиями договора и Положения о поставке природного газа.

Считывание показаний счетчиков продлится до 30 ноября 2019, поэтому АО «Молдовагаз» уважительно просит всех своих потребителей обеспечить контроллерам оператора сети доступ к измерительному оборудованию, что позволит наладить эффективное сотрудничество между потребителем и поставщиком природного газа и исключит недовольство потребителей о несоответствии потребляемого и указанного в счет-фактуре объема природного газа.

Конечный потребитель обязан обеспечить свободный доступ персоналу системного оператора для контроля и снятия показаний измерительного оборудования. Если системный оператор не имеет доступа к измерительному оборудованию для считывания показаний, поставщик выписывает счета-фактуры исходя из предполагаемого объема потребления природного газа, определенного системным оператором, на период, который не превышает 3 месяцев.

Также АО «Молдовагаз» рекомендует всем своим потребителям, живущим в Кишиневе, которые ввиду ряду обоснованных причин не смогли обеспечить доступ к измерительному оборудованию (счетчикам), позвонить по единому номеру колл-центра 1304 для того, чтобы передать данные счетчика. Важно знать, что передаются только данные (цифры) до красной отметки циферблата. Передать данные счетчика можно и онлайн – на веб-странице www.chisinaugaz.md в разделе «Онлайн сервис сбора данных», отмечает поставщик.