Внимание, потребитель: как можно оплатить счета за свет

0

Отделения “Premier Energy Distribution” закрыты с сегодняшнего дня и до пятницы, 20 марта, включительно. Впоследствии этот срок может быть продлён.

Помимо предоставления качественных услуг нашим клиентам, мы также считаем своей обязанностью следить за безопасностью и здоровьем потребителей. В указанный период мы будем оказывать нашим клиентам удалённую поддержку, – говорится в сообщении поставщика услуг.

Счета за электроэнергию, пишет realitatea.md, можно оплатить через Интернет, банковской картой, через терминалы, а также посредством банкоматов Victoriabank и FinComBank.

По срочным вопросам можно обращаться:

По круглосуточному номеру телефона: 022 43 11 11

Электронная почта: ot24@premierenergy.md

Факс: 022 43 16 75

В веб-чате: www.premierenergydistribution.md

Facebook: @premierenergymoldova.

Для более детальной информации следует посетить страницу premieremergydistribution.md.