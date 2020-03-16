Внимание, потребитель: как можно оплатить счета за свет

Отделения “Premier Energy Distribution” закрыты с сегодняшнего дня и до пятницы, 20 марта, включительно. Впоследствии этот срок может быть продлён.
Помимо предоставления качественных услуг нашим клиентам, мы также считаем своей обязанностью следить за безопасностью и здоровьем потребителей. В указанный период мы будем оказывать нашим клиентам удалённую поддержку, – говорится в сообщении поставщика услуг.
Счета за электроэнергию, пишет realitatea.md, можно оплатить через Интернет, банковской картой, через терминалы, а также посредством банкоматов Victoriabank и FinComBank.
По срочным вопросам можно обращаться:
- По круглосуточному номеру телефона: 022 43 11 11
- Электронная почта: ot24@premierenergy.md
- Факс: 022 43 16 75
- В веб-чате: www.premierenergydistribution.md
- Facebook: @premierenergymoldova.
Для более детальной информации следует посетить страницу premieremergydistribution.md.
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