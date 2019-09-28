Внимание! Оживлённый перекрёсток на Буюканах перекроют на два дня, общественный транспорт меняет маршруты

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В период с 28 сентября (06.00) по 29 сентября (23.00) будет перекрыто дорожное движение на перекрёстке улиц В. Лупу и Е. Кока. Такие меры были предприняты в связи с проведением работ по капитальному ремонту теплосетей.

В связи с этим движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбус №3:

Туда: с ул. И. Крянгэ на бул. Штефан чел Маре, ул. Б. Бодони, А. Матеевич и далее по ранее установленному маршруту;

Назад: с ул. Букурешть на ул. А. Щусев, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, Пьяца Д. Кантемир, И. Крянгж и далее по ранее установленному маршруту.

Троллейбус №4:

Туда: с бул. Штефан чел Маре на Пьяца Д. Кантемир, И. Крянгэ, Пьяца Унирий Принчипателор;

Назад: по этому же маршруту.

Троллейбус №35: с ул. И. Крянгэ на бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусев, Букурешть и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобусы №124, №129:

Туда: с ул. А. Щусев на бул. Штефан чел Маре, Пьяца Д. Кантемир, И. Крянгэ, Пьяца Унирий Принчипателор и далее по ранее установленному маршруту;

Назад: с Пьяца Унирий Принчипателор на ул. И. Крянгэ, бул. Штефан чел Маре, А. Щусев, М. Когылничану и далее по ранее установленному маршруту;

Микроавтобус №185:

Туда: с ул. Букурешть на А. Щусев, бул. Штефан чел Маре, Пьяца Д. антемир, И. крянгэ, Пьяца Унирий Принчипателор и далее по ранее установленному маршруту;

Назад: с Пьяца Унирий Принчипателор на ул. И. Крянгэ, бул. Штефан чел Маре, А. Щусев, Букурешть и далее по ранее установленному маршруту.

Водителей, которые пересекают данный участок дороги, просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.