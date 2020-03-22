Внимание! Общественный транспорт в Кишиневе будет ездить по новому графику!

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С 05.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Это новый график работы общественного транспорта в Кишиневе. Он вступит в силу с понедельника, 23 марта.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что в остальные часы, за исключением указанных выше, троллейбусы и автобусы ездить не будут. Градоначальник добавил, что просьба перейти к такому же режиму работы будет адресована и владельцам микроавтобусов.

– Работа будет вестись в ограниченном режиме, так как мы хотим обеспечить транспортом тех, кто должен ездить на работу. Остальным рекомендуем оставаться дома и избегать общественных мест, а также поездок по стране, если в этом нет срочной необходимости, – отметил он.

Чебан добавил, что правила поездок в общественном транспорте остаются теми же: необходимо сохранять безопасное расстояние и использовать дезинфицирующие средства. В то же время, подчеркнул он, ежедневно в муниципии предпринимаются все меры для снижения рисков заражения коронавирусом.