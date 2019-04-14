Внимание! Объявлен желтый код метеоопасности в связи с заморозками

Внимание! Объявлен желтый код метеоопасности в связи с заморозками

Метеорологи объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками на поверхности почвы, которые ожидаются в ночь на 15 апреля. Их интенсивность составит -1..-3°С.

Днем температура воздуха также будет примерно на 4 градуса ниже, чем норма для этого периода времени. В данной связи фермеров призывают принять меры для защиты своих культур. Наибольший риск заморозки представляют для фруктовых деревьев, которые уже начали цвести, пишет trm.md.

Согласно прогнозу, до среды будет идти дождь, а к концу недели потеплеет до +13+15°С.

 

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