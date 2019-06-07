Внимание! НИП организовал фильтры на многих улицах столицы

0

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) организовал сегодня, 6 июня, фильтры на многих улицах столицы для того, чтобы предотвратить нарушения и предупредить о том, что привычка нарушать ПДД ставит под угрозу жизнь окружающих.

Как отметили в пресс-службе ведомства, одним из приоритетов НИП является безопасность граждан во время дорожного движения. Ранее мы сообщали, что в секторе Чеканы было замечено по меньшей три экипажа патрульных, которые штрафовали водителей за нарушения.