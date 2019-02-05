Внимание! Мошенники от имени ГП «Почта Молдовы» запустили фейковый розыгрыш призов (ФОТО)

Внимание! Мошенники от имени ГП «Почта Молдовы» запустили фейковый розыгрыш призов (ФОТО)

Государственной предприятие «Почта Молдовы» призывает клиентов не участвовать в сомнительных розыгрышах, которые организовывают мошенники от их имени.

ГП «Почта Молдовы» призывает своих клиентов к бдительности в случае, если они получают сообщения с предложением об участии в опросах, инициированных, якобы, от имени предприятия. Такого рода явления следует оценивать как мошенничество.

– ГП «Почта Молдовы» подтверждает, что не инициирует какие-либо опросы или конкурсы, с вручением конкурсантам любого рода призов. Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенничества, – говорится в сообщении госпредприятия.

По данным ведомства, на данный момент, компетентные органы уведомлены и устонавливают личности мошенников. Для получения дополнительной информации можно позвонить в службу заботы о клиентах по номеру 022 270 044.

Стоит отметить, что несколько дней назад в социальных сетях женщина сообщила о том, что ей пришло подозрительное сообщение с предложением принять участие в розыгрыше призов, которое якобы организует «Почта Молдовы».

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md