Внимание! Мошенники от имени ГП «Почта Молдовы» запустили фейковый розыгрыш призов (ФОТО)

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Государственной предприятие «Почта Молдовы» призывает клиентов не участвовать в сомнительных розыгрышах, которые организовывают мошенники от их имени.

ГП «Почта Молдовы» призывает своих клиентов к бдительности в случае, если они получают сообщения с предложением об участии в опросах, инициированных, якобы, от имени предприятия. Такого рода явления следует оценивать как мошенничество.

– ГП «Почта Молдовы» подтверждает, что не инициирует какие-либо опросы или конкурсы, с вручением конкурсантам любого рода призов. Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенничества, – говорится в сообщении госпредприятия.

По данным ведомства, на данный момент, компетентные органы уведомлены и устонавливают личности мошенников. Для получения дополнительной информации можно позвонить в службу заботы о клиентах по номеру 022 270 044.

Стоит отметить, что несколько дней назад в социальных сетях женщина сообщила о том, что ей пришло подозрительное сообщение с предложением принять участие в розыгрыше призов, которое якобы организует «Почта Молдовы».