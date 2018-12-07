Внимание! КПП «Сокиряны» на Украине временно приостановил деятельность

Контрольно-пропускной пункт «Сокиряны» на территории Украины временно приостановил свою деятельность из-за отсутствия электроэнергии.

По данным украинских пограничных властей, причиной приостановки деятельности стало отсутствие электроэнергии, сообщает Таможенная служба РМ. Подключение электроэнергии и восстановление деятельности таможенного поста запланировано на 16.00.

В связи с этим Таможенная служба РМ просит путешественников, которые планировали пересечь границу в этом КПП, выбрать для этого пункты «Гримманкэуцы – Вашкивцы», «Бричаны – Россошаны» или «Ларга – Келменцы».

В случае, если будут какие-то изменения Таможенная служба обновит информацию.