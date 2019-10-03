Внимание, кишинёвцы! В выходные дни участок улицы Василе Лупу будет перекрыт

Внимание, кишинёвцы! В выходные дни участок улицы Василе Лупу будет перекрыт

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 5 октября (06.00) до 6 октября (23.00) будет перекрыто дорожное движение на улице Василе Лупу, в периметре между улицами Конституцией и Георгий Кодряну.

По данным пресс-службы ведомства, такие меры были предприняты в связи с проведением капитального ремонта теплосетей. Таким образом, движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбус №4:

с ул. И. Крянгэ – Пьяца Унирий Принчипателор, ул. И. Крянгэ, ул. В.Белински, ул. В. Лупу, а далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №129:

Туда – с ул. К. Стере на ул. В. Лупу, ул. В. Белински, ул. И. Крянгэ, Пьяца Унирий Принчипателор, а далее по ранее установленному маршруту.

Обратно – по этому же маршруту.

Микроавтобус №174:

Туда – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белински, ул. В. Лупу, ул. Г. Кодряну, ул. Друмул Таберей, ул. Корнулуй, а далее по ранее установленному маршруту.

Обратно – по этому же маршруту.

Водителей, пересекающих данный участок, просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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