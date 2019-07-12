Внимание, кишинёвцы! В воскресенье ряд троллейбусов и микроавтобусов меняют маршруты

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в воскресенье, 14 июля, с 08.00 до 14.30, маршруты общественного транспорта на некоторых улицах будут изменены в связи с проведением спортивных соревнований в рамках Чемпионата Молдовы по триатлону на олимпийской дистанции.

Таким образом, маршруты троллейбусов и микроавтобусов будут изменены следующим образом:

Троллейбус №3 – с улицы Букурешть на ул. А. Щусев, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, И. Крянгэ, а далее по ранее установленному маршруту. Обратно – с ул. И. Крянгэ на бул. Штефан чел Маре, Варлаам, Б. Бодони, А. Матеевич, а далее по ранее установленному маршруту.

Троллейбус №4 – с ул. Букурешть на ул. А. Щусев, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, И. Крянгэ, Пьяца Унирий Принчипателор (назад), ул. И. Крянгэ, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленному маршруту.

Троллейбус №35 – с ул. И. Крянгэ на бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусев, ул. Букурешть, а далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №129 и №185 – с ул. В. Лупу на ул. Ш. Няга, И. Крянгэ, а далее по ранее установленному маршруту. Назад – по этому же маршруту.

Водителей, которые намерены пересекать данную зону, просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.