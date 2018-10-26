Внимание, кишинёвцы! С понедельника меняются маршруты многих микроавтобусов

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что в период с 29 октября по 5 ноября будет приостановлено дорожное движение на пересечении улиц 31 августа 1989 и Армянской, в связи с проведением работ по ремонту трёх улиц в центральной зоне столицы.

В указанный период движение общественного транспорта будет изменено следующим образом.

Микроавтобус №101 – от бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусев, ул. Букурешть и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №103 – от бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусев, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. К. Негруцци и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №114 – от бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусев, ул. Букурешть, ул. В. Александри, ул. А. Щусев и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №116 – с ул. Армянской на ул. Букурешть, ул. М. Эминеску и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №129 – с ул. М. Эминеску на ул. М. Когылничану, ул. Измаил, бул. Штефана чел Маре, ул. Армянская и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №192 – с ул. Армянской на М. Когылничану, ул. Измаил, ул. Варлаам, ул. Армянская и далее по ранее установленному маршруту.

Кроме этого, в период с 29 октября по 30 ноября будет приостановлено дорожное движение на улице 31 августа на периметре между улицами М. Чеботарь и Н. Йорга в связи с выполнением дорожных работ.

В связи с этим движение общественного транспорта будет изменено следующим образом.

Микроавтобус №101 – с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусев, ул. Букурешть и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №103 – с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусев, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. К. Негруцци и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №114 – с бул. Штефана чел Маре на а. Щусев, Букурешть, В. Александри, а. Щусев и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №129 – с ул. Сергей Лазо на ул. Букурешть, ул. Б. Бодони и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №188 – с ул. М. Витязул на ул. А. Щусев, ул. Букурешть, ул. Б. Бодони и далее по ранее установленному маршруту.

Кроме этого, в период с 29 октября по 4 ноября будет полностью приостоновлено дорожное движение на улице Бэчои Ной в периметре между бул. Дачия и Мунчештским шоссе. Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Водителям рекомендуется следовать по временно установленным дорожным указателям.