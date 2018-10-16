Внимание, кишинёвцы! Некоторые улицы столицы завтра будут перекрыты

В период с 17 по 18 октября в связи с официальным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дорожное движение на некоторых улицах столицы будет временно недоступным.

Такое решение было принято по просьбе Службы государственной охраны. Так, доступ во время проезда кортежа высокого гостя будет ограничен на следующих улицах столицы:

бул. Дачия;

ул. Букурешть;

ул. Чуфля;

Святые ворота;

Сквер Кафедрального собора;

Площадь великого национального собрания;

парк «Штефана чел Маре»;

бул. Штефан чел Маре (в периметре улиц М. Витязул и К. Негруцци);

ул. В. Александри (в периметре улиц Александру чел Бун и М. Когылничану);

ул. Александру чел Бун (в периметре улиц В. Александри и С. Лазо);

ул. С. Лазо (в периметре улиц Александру чел Бун и М. Когылничану);

ул. Колумна (в периметре улиц В. Александри и П. Мовилэ);

ул. П. Мовилэ (в периметре улиц Колумна и А. Щусев);

ул. А. Щусев (в периметре улиц П. Мовилэ и В. Александри);

ул. К. Стере (в периметре улиц А. Щусев и М. Когылничану);

ул. М. Еминеску (в периметре улиц Александру чел Бун и М. Когылничану);

ул. В. Пыркылаб (в периметре улиц Александру чел Бун и Колумна);

ул. 31 августа (в периметре улиц А. Щусев и В. Александри);

ул. В. Микле (в периметре улиц Б. Бодони и В. Александри);

ул. А. Коропчану (в периметре улиц М. Чеботарь и П. Мовилэ);

ул. Дософтей (в периметре улиц П. Мовилэ и Б. Бодони);

ул. Варлаам (в периметре улиц А. Пушкин и В. Александри);

ул. Б. Бодони (в периметре улиц Александру чел Бун и М. Когылничану);

ул. Сфатул Цэрий (в периметре улиц Колумна и М. Когылничану);

ул. М. Чеботарь (в периметре улиц Александру чел Бун и М. Когылничану);

ул. Н. Йорга (в периметре улиц 31 августа и М. Когылничану);

ул. А. Пушкин (в периметре улиц Александру чел Бун и М. Когылничану);

ул. Триколорулуй (в периметре улиц Штефан чел Маре и Дософтей).

Водителей призывают следовать временно установленным дорожным знакам.