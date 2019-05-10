Внимание, кишинёвцы! Некоторые рейсовые микроавтобусы временно изменят маршруты

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В понедельник, 13 мая, на улице Армянская в периметре между улицей Митрополит Варлаам и бульваром Штефана чел Маре будет перекрыто дорожное движение.

Как сообщает примэрия муниципия Кишинёв, с 07.00 до 16.00 на этом участке будут проводиться работы по очистке деревьев. В связи с этим рейсовые микроавтобусы, которые пересекают эту зону, будут перенаправлены. Таким образом, маршрутки №116, №129, №175 и №192 будут курсировать, как следует ниже:

Туда – с улицы Армянская на бульвар Штефан чел Маре, ул. Михай Еминеску, а далее – по ранее установленным маршрутам.

Водителей, которые будут пересекать данный участок, просят соблюдать временно установленные указатели.