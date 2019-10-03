Внимание, кишинёвцы! Как будет ездить общественный транспорт в День вина

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В эти выходные, 5 и 6 октября, на площади Великого национального собрания столицы пройдет традиционный праздник – День вина.

В связи с народным гуляньем движение автотранспорта в районе ПВНС будет перекрыто в периметре улиц Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, сообщает примэрия муниципия. В этом контексте движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы следующим образом:

Троллейбусы №1, №4, №5, №8 и №22 будут перенаправлены на улицу Букурешть в обе стороны, а именно:

Туда – с бул. Штефан чел Маре на ул. А. Щусев, ул. Букурешть, ул. Чуфля или бул. Дачия, а далее по ранее установленным маршрутам.

Обратно – по этому же маршруту.

Троллейбусы №30 и №31 – с бул. Штефан чел Маре на ул. В. Александри, ул. Букурешть, ул. А. Пушкин, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленным маршрутам.

Троллейбус №34:

Туда – с бул. Штефан чел Маре на ул А. Щусев, ул. Букурешть, ул. Чуфля.

Обратно – с бул. Штефан чел Маре на ул. В. Александри, ул. Букурешть, ул. А. Щусев, Каля Ешилор, а далее по ранее установленному маршруту.

Автобус №5:

Туда – без изменений.

Обратно – с ул. Б. Бодони на ул. 31 Августа, ул. А. Пушкина, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленному маршруту.

Автобус №9:

Туда – с бул. Штефан чел Маре на ул. Б. Бодони, ул. 31 Августа, ул. А. Пушкин, бул. Штефан чел Маре, а далее по раннее установленному маршруту.

Обратно – с бул. Штефан чел Маре на ул. А. Пушкин, ул. Александру чел Бун, Б. Бодони, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленному маршруту.

Автобус №11:

Туда – с бул. Штефан чел Маре на ул. А. Пушкин, ул. Александру чел Бун, Б. Бодони, а далее по ранее установленному маршруту.

Обратно – без изменений.

Автобус №46:

Туда – с бул. Штефан чел Маре на ул. А. Пушкин, ул. Александру чел Бун, Б. Бодони, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленному маршруту.

Обратно – с бул. Штефан чел Маре на ул. Б. Бодони, ул. 31 Августа, ул. А. Пушкин, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленному маршруту.

Кроме этого, в пятницу, 4 октября, с 05.00 до 19.00, в периметре ПВНС будет перекрыто дорожное движение на полосе в сторону сквера Кафедрального собора.

Примэрия муниципия Кишинёв рекомендует всем водителям избегать центральную зону города 5 и 6 октября, в особенности улицы Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, чтобы не создавать пробок.