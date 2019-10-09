Внимание, кишинёвцы! Как будет ездить общественный транспорт в День города

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14 октября, в День города, на некоторых столичных улицах будет ограничено движение автомобильного транспорта.

Так, движение автомобилей будет запрещено по бул. Штефан чел Маре, на участке между улицами Измаил и М. Витязул. Данные улицы перекроют с 23:00 13 октября и до 06:00 15 октября. Движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы указанным ниже образом.

Троллейбусы №1, №5, №8 и №22

в сторону вокзала – с бул. Штефан чел Маре на улицу А. Щусев, Букурешть, Чуфля, а далее по ранее установленным маршрутам;

в сторону площади Д. Кантемир – с бул. Штефан чел Маре на улицу Чуфля, Букурешть, А. Щусев, М. Витязул, Колумна, Х. Коанда, площадь Д. Кантемир, а далее по ранее установленным маршрутам.

Троллейбус №4

в сторону вокзала – с ул. А. Щусев на ул. Букурешть, Чуфля, бул. Штефан чел Маре, бул. К. Негруцци, а далее по ранее установленному маршруту;

в сторону Буюкан – с бул. Штефан чел Маре на ул. Чуфля, Букурешть, а далее по ранее установленному маршруту.

Троллейбус №2

с ул. Г. Асаки на ул. Пан Халиппа, Измаил, бул. Штефан чел Маре, а далее по ранее установленному маршруту;

Маршрут троллейбусов №7, №10, №12 и №25 из секторов Чеканы и Рышкановка сокращается до ул. Албишоара (остановка «Цирк»);

Маршрут троллейбусов №20, №30 и №31 сокращается до ул. Измаил;

Троллейбус №29

с ул. Петрикань на ул. М. Витязул, Колумна, Х.Коанда, площадь Д. Кантемир, Каля Ешилор, бул. Штефан чел Маре, М. Витязул, а далее по ранее установленному маршруту.

Маршрут троллейбуса №32 сокращается до ул. Колумны;

Троллейбус №34

с бул. Штефан чел Маре на ул. А. Щусев, Букурешть, Тигина, М. Когылничану, Измаил, Букурешть, А. Щусев, М. Витязул, Колумна, Х. Коанда, площадь Д. Кантемир, а далее по ранее установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №36 сокращается до ул. Букурешть;

Троллейбус №24 не будет ездить в этот день.

Автобус №5

в сторону сектора Чеканы – с бул. Штефан чел Маре на ул. Измаил, ул. Александру чел Бун, А. Пушкин, а далее по ранее установленному маршруту;

в сторону сектора Ботаника – с ул. Б. Бодони на ул. Колумна, Измаил, бул. Штефан чел Маре, Чуфля, а далее по ранее установленному маршруту.

Автобусы №9 и №46 будут ходить по улице Букурешть в двух направлениях;

Автобус №11

с ул. Тигина на ул. Колумна, Измаил, Букурешть, Б. Бодони, а далее по ранее установленному маршруту;

Автобус №26 будет ходить по улице Албишоара в двух направлениях.

Водителей, пересекающих данную зону, просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.