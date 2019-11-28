Внимание, кишинёвцы! Дорожное движение на участке улицы 31 Августа перекрыто до середины декабря

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 27 ноября по 15 декабря будет перекрыто дорожное движение на улице 31 Августа, в периметре улиц М. Эминеску и Болгарской.

Такие меры были предприняты в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей в исторической зоне города. Дорожное движение будут перекрывать в 4 этапа по следующей схеме:

перекрёсток улиц 31 Августа и Болгарской – с 27 по 28 ноября;

ул. 31 Августа, в периметре улиц Армянская и Болгарская – с 28 ноября по 8 декабря;

перекрёсток улиц 31 Августа и Армянская – с 29 ноября по 3 декабря;

ул. 31 Августа, в периметре улиц М. Эминеску и В. Александри – со 2 по 15 декабря.

Водителей, пересекающих данные участки, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать эту зону.