Внимание, кишиневцы! Вновь меняются маршруты общественного транспорта

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что в период с 5 ноября по 9 декабря будет приостановлено движение общественного транспорта по улице 31 августа 1989 между улицами Василе Александри и Армянская в связи с проведением ремонта по реконструкции трех улиц в центральной зоне столицы.

В вышеуказанный период движение общественного транспорта изменится следующим образом:

№101 – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.

№103 – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Чуфля, Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.

№114 – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Василе Александри, Алексея Щусева и далее по установленному маршруту.

№116 – с улицы Михая Эминеску по улицам Букурешть, Армянская и далее по установленному маршруту.

Кроме того, в период с 5 ноября по 9 декабря будет приостановлено движение транспорта по столичной улице Тигина между улицами Аврам Янку и Александру чел Бун. В этой связи изменятся маршруты движения двух микроавтобусов.

№157 – с бульвара Дмитрия Кантемира по улице Измаил.

№174 – с бульвара Дмитрия Кантемира по улицам Измаил, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.