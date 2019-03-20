Внимание, кишиневцы! В пятницу многие троллейбусы и автобусы изменят маршруты из-за матча Молдова-Франция

0

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в пятницу, 22 марта, с 17.00 до 00.30 будет изменено движение общественного транспорта, который пересекает бульвар Дачия между улицей Буребиста и бульваром Куза-Водэ. Мера будет предпринята в связи с проведением матча между сборными Молдовы и Франции по футболу на стадионе “Зимбру” в столичном секторе Ботаника.

Таким образом, в указанный промежуток времени будет приостановлено дорожное движение по бульвару Дачия по направлению от Международного аэропорта Кишинева на участке между улицей Буребиста и бульваром Куза-Водэ, где будет установлен защитный забор с обеспечением путей доступа и коридоров. Транспорт будет перенаправлен на проезжую часть бульвара Дачия, того же участка, по направлению от Центра в аэропорт, где движение будет осуществляться в обоих направлениях

В то же время Генеральное управление общественного транспорта и путей сообщения увеличит число троллейбусов и автобусов по направлению к стадиону “Зимбру”, а обладатели билетов на матч Молдова-Франция смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, начиная с 17.00 и до завершения деятельности троллейбусов и автобусов.

В указанный период времени движение общественного транспорта, начиная с 19.00, будет организовано следующим образом:

Маршрут троллейбуса №22 будет сокращен до бульвара Траян;

Маршруты троллейбуса №30 и автобусов №33, 44 и 49 будут изменены следующим образом: туда – с бульвара Дачия по улице Индепенденцей, бульварам Траян, Дачия и далее по установленным маршрутам; обратно – по этому же маршруту

Маршрут автобуса №19 изменится следующим образом: туда – с бульвара Куза-Водэ по улице Индепенденцей, бульвару Дачия и улице Валя Кручий; обратно – с улицы Валя Кручий по бульвару Дачия, улице Индепенденцей, бульвару Куза-Водэ и далее по установленному маршруту.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.