Внимание, кишиневцы! Участок улицы Алба-Юлия перекроют на 5 дней

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Дорожное движение на столичной улице Алба-Юлия в секторе Буюканы будет приостановлено на 5 дней. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Таким образом, начиная с 14.00 сегодня, 14 мая, до 20.00 18 мая участок между улицами Алба-Юлия и Мушатинилор будет закрыт для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением работ по реабилитации подъездных путей к жилому комплексу по адресу Алба-Юлия, 77, которые осуществляются экономическим агентом.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.