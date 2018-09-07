Внимание, кишиневцы! С понедельника меняются маршруты движения 5 микроавтобусов

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что в период с 10 сентября по 14 октября будет приостановлено дорожное движение на улице 31 августа 1989 на участке между улицами Тома Чорбэ и Петру Мовилэ в связи с проведением работ по ремонту сетей в рамках проекта по реабилитации трех улиц в центральной зоне столицы.

В данной связи изменятся маршруты некоторых столичных микроавтобусов.

№ 101 и 103:

Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улице Сергей Лазо, 31 августа 1989 и далее по установленным маршрутам.

№114 и 188:

Туда – от улицы Михай Витязул по бульвару Штефана чел Маре, улице Сергей Лазо, 31 августа 1989 и далее по установленным маршрутам.

В то же время в рамках этого же проекта до 14 октября будет приостановлено движение по улице 31 августа 1989 на участке между улицами Измаил и Тигина. Маршрут движения микроавтобуса №103 будет изменен следующим образом:

Туда – от улицы 31 августа 1989 по улице Армянской, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.