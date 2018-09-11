Внимание, кишиневцы! Одну из улиц столицы временно закроют для движения на месяц

Дорожное движение по улице Тигина между улицами Букурешть и Щусева будет полностью приостановлено в период с 17 сентября по 21 октября. В это время здесь будут проходить работы по прокладке водопроводных сетей и канализации.

На время работ движение общественного транспорта будет перенаправлено. Так, автобус №9 будет ездить от улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, улицам Измаил, Александру Бернардацци, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.