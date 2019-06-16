Внимание, кишиневцы! Один из автобусов и 4 микроавтобуса на полтора месяца сменят маршруты движения

Внимание, кишиневцы! Один из автобусов и 4 микроавтобуса на полтора месяца сменят маршруты движения

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что с 17 июня по 31 июня дорожное движение по улице Тигина между улицами 31 августа 1989 и Букурешть будет временно приостановлено из-за ремонтных работ.

В данной связи в указанный период изменится расписание некоторых маршрутов общественного транспорта.

Автобусы

№9: 

Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту. 

Микроавтобусы

№13: 

Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Дачия и далее по установленному маршруту. 

№190:

Туда – от Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту. 

№178, 192: 

Туда – от улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Василе Александри и далее по установленным маршрутам. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md