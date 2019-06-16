Внимание, кишиневцы! Один из автобусов и 4 микроавтобуса на полтора месяца сменят маршруты движения

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что с 17 июня по 31 июня дорожное движение по улице Тигина между улицами 31 августа 1989 и Букурешть будет временно приостановлено из-за ремонтных работ.
В данной связи в указанный период изменится расписание некоторых маршрутов общественного транспорта.
Автобусы
№9:
Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.
Микроавтобусы
№13:
Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Дачия и далее по установленному маршруту.
№190:
Туда – от Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.
№178, 192:
Туда – от улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.