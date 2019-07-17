Внимание, кишиневцы! Один автобус и пять микроавтобус меняют маршруты движения

Примэрия муниципия Кишинев информирует о том, что в период с 19 по 23 июля будет приостановлено движение по улице Тигина на участке между улицами Букурешть и А. Щусев. Здесь будут проводиться работы по восстановлению инженерных сетей.
В данной связи изменится движение общественного транспорта, как следует ниже.
Автобус №9:
Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, В. Александри, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.
Микроавтобусы №125 и 191:
Туда – от улицы Букурешть по улицам В. Александри, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленным маршрутам.
Микроавтобусы №178 и 192:
Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, В. Александри, А. Матеевич и далее по установленным маршрутам.
Микроавтобус №190:
Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, Измаил, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.
Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.