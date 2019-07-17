Внимание, кишиневцы! Один автобус и пять микроавтобус меняют маршруты движения

Внимание, кишиневцы! Один автобус и пять микроавтобус меняют маршруты движения

Примэрия муниципия Кишинев информирует о том, что в период с 19 по 23 июля будет приостановлено движение по улице Тигина на участке между улицами Букурешть и А. Щусев. Здесь будут проводиться работы по восстановлению инженерных сетей. 

В данной связи изменится движение общественного транспорта, как следует ниже.

Автобус №9: 

Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, В. Александри, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту. 

Микроавтобусы №125 и 191:

Туда – от улицы Букурешть по улицам В. Александри, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленным маршрутам. 

Микроавтобусы №178 и 192: 

Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, В. Александри, А. Матеевич и далее по установленным маршрутам. 

Микроавтобус №190: 

Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, Измаил, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту. 

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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