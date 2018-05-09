Внимание, кишиневцы! Общественный транспорт сегодня будет перенаправлен на улицу Букурешть

Внимание, кишиневцы! Общественный транспорт сегодня будет перенаправлен на улицу Букурешть

На протяжении всего дня будет приостановлено движение по бульвару Штефан чел Маре в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Александра Пушкина в связи с проведением общественно-культурного мероприятия. 

В данном контексте транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы, а автобусы и троллейбусы будут ездить по улице Букурешть.

В то же время в связи с проведением Марша Победы и акции “Бессмертный полк” некоторые центральные улицы города также будут перекрыты. В особенности это касается улиц, ведущих к Мемориалу воинской славы “Вечность”.

 

Водителей, проезжающих эту зону, просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.

 

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