Внимание, кишиневцы! Объявлены массовые изменения в расписании общественного транспорта

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с 31 октября будут произведены изменения в расписание общественного транспорта в связи с проведением капитального ремонта столичной улицы Тигина.
В данный период изменится расписание движения автобусов №11, 18, 24, 31, 33, 34, 38, 39, 44, 49 и 65. Конечная остановка данных автобусов будет размещаться по улице Измаил, 88.
В частности, автобусы №24, 31, 38 и 39 будут ездить следующим образом:
Туда – от улицы Измаил по Александру чел Бун и Тигина;
Обратно – от улицы Тигина по улицам Колумна, Измаил и далее по установленным маршрутам.
Для автобусов №18, 33, 44 и 49 предусмотрены следующие изменения:
Туда – от бульвара Юрия Гагарина по бульвару Константина Негруцци, улицам Штефан чел Маре, Измаил;
Обратно – с улицы Измаил по бульвару Дмитрия Кантемира, Юрия Гагарина и далее по установленным маршрутам.
Автобус №11 будет ездить:
Туда – до улицы Измаил, 88;
Обратно – от улицы Измаил по бульвару Дмитрия Кантемира, Константин Негруцци, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.
№ 65:
Туда – от улицы Чуфля по бульвару Штефан чел Маре и улице Измаил;
Обратно – от Измаил по бульвару Дмитрия Кантемира, Константин Негруцци, Чуфля и далее по установленному маршруту.
№ 46:
Туда – от Чуфля по 31 августа 1989, Валя Трандафирилор, Мелестиу;
Обратно – по улице Мелестиу, Валя Трандафирилор, 31 августа 1989, Чуфля и далее по установленному маршруту.
Конечная остановка – Мелестиу, 20.
Маршрутка №119 будет ездить следующим образом:
Туда – Георге Кашу, Николае Тестимициану, Гренобле, Куза-Водэ, Сармизеджетуса, Дечебал, Юрий Гагарин, Дмитрие Кантемир, Измаил, Тудор Владимиреску, Киев, Московский проспект, Студенческая.
Обратно – Студенческая, Николае Димо, Алеку Руссо, Киев, Тудор Владимиреску, Измаил, Дмитрие Кантемир, Юрий Гагарин, Дечебал, Николае Зелински, Сармизеджетуса, Куза-Водэ, Гренобле, Николае Тестимициану, Георге Кашу.
Конечные остановки – на Студенческой и Георге Кашу.
№129:
Обратно – от улицы Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони по улицам Митрополит Дософтей, Сергей Лазо и далее по установленному маршруту.