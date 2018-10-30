Внимание, кишиневцы! Объявлены массовые изменения в расписании общественного транспорта

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с 31 октября будут произведены изменения в расписание общественного транспорта в связи с проведением капитального ремонта столичной улицы Тигина.

В данный период изменится расписание движения автобусов №11, 18, 24, 31, 33, 34, 38, 39, 44, 49 и 65. Конечная остановка данных автобусов будет размещаться по улице Измаил, 88.

В частности, автобусы №24, 31, 38 и 39 будут ездить следующим образом:

Туда – от улицы Измаил по Александру чел Бун и Тигина; Обратно – от улицы Тигина по улицам Колумна, Измаил и далее по установленным маршрутам.

Для автобусов №18, 33, 44 и 49 предусмотрены следующие изменения:

Туда – от бульвара Юрия Гагарина по бульвару Константина Негруцци, улицам Штефан чел Маре, Измаил; Обратно – с улицы Измаил по бульвару Дмитрия Кантемира, Юрия Гагарина и далее по установленным маршрутам.

Автобус №11 будет ездить:

Туда – до улицы Измаил, 88; Обратно – от улицы Измаил по бульвару Дмитрия Кантемира, Константин Негруцци, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

№ 65:

Туда – от улицы Чуфля по бульвару Штефан чел Маре и улице Измаил; Обратно – от Измаил по бульвару Дмитрия Кантемира, Константин Негруцци, Чуфля и далее по установленному маршруту.

№ 46:

Туда – от Чуфля по 31 августа 1989, Валя Трандафирилор, Мелестиу; Обратно – по улице Мелестиу, Валя Трандафирилор, 31 августа 1989, Чуфля и далее по установленному маршруту. Конечная остановка – Мелестиу, 20.

Маршрутка №119 будет ездить следующим образом:

Туда – Георге Кашу, Николае Тестимициану, Гренобле, Куза-Водэ, Сармизеджетуса, Дечебал, Юрий Гагарин, Дмитрие Кантемир, Измаил, Тудор Владимиреску, Киев, Московский проспект, Студенческая. Обратно – Студенческая, Николае Димо, Алеку Руссо, Киев, Тудор Владимиреску, Измаил, Дмитрие Кантемир, Юрий Гагарин, Дечебал, Николае Зелински, Сармизеджетуса, Куза-Водэ, Гренобле, Николае Тестимициану, Георге Кашу. Конечные остановки – на Студенческой и Георге Кашу.

№129:

Обратно – от улицы Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони по улицам Митрополит Дософтей, Сергей Лазо и далее по установленному маршруту.